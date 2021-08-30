30.08.2021, 08:10
ОНЛАЙН-БЛОГ | Получит ли сегодня Эстония нового президента? Алар Карис идет на первое голосование в Рийгикогу(3)
Foto: Margus Pahv
В понедельник в 13:00 на внеочередном заседании Рийгикогу состоится первый тур голосования за кандидатуру Алара Кариса на должность президента Эстонской Республики. Чтобы быть избранным президентом, Карису необходимо набрать 68 голосов. Следите за ходом событий в онлайн-блоге.
Представившие кандидатуру Кариса коалиционные партнеры Партия реформ и Центристская партия имеют на двоих 59 голосов, но из-за болезни в заседании не сможет принять участие Сийм Каллас.
У Isamaa 12 депутатов, но из-за коронавируса не сможет принять участие Хелир-Валдор Сеэдер, у соцдемов 11 человек и у EKRE - 19. Если от EKRE не стоит ждать голосования за, то другие две фракции дали своим депутатам свободу голосования. Руководство Isamaa ранее намекало, что некоторые депутаты партии проголосуют за Кариса, чтобы президента удалось избрать в Рийгикогу.
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