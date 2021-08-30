ОНЛАЙН-БЛОГ | Получит ли сегодня Эстония нового президента? Алар Карис идет на первое голосование в Рийгикогу

У Isamaa 12 депутатов, но из-за коронавируса не сможет принять участие Хелир-Валдор Сеэдер, у соцдемов 11 человек и у EKRE - 19. Если от EKRE не стоит ждать голосования за, то другие две фракции дали своим депутатам свободу голосования. Руководство Isamaa ранее намекало, что некоторые депутаты партии проголосуют за Кариса, чтобы президента удалось избрать в Рийгикогу.