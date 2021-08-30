"В наши дни с шутками нужно быть очень осторожными" Алар Карис - о русском языке, школах и встрече с Путиным

"В наши дни с шутками нужно быть очень осторожными, потому что шуток часто не понимают, особенно если они такие ироничные или загадочные. Вот почему все добавляют эти смайлики к своим предложениям, чтобы люди действительно понимали, что речь идет о шутке. Так что, конечно, ко многим вещам нужно относиться с юмором, но не стоит с этим переусердствовать, поскольку тогда в какой-то момент вас перестанут воспринимать всерьез", — сказал он.

Карис готов давать интервью на русском, но заявил, что сначала должен подтянуть знание языка, так как он у него "заржавел".

"Чтобы достигать здесь успеха и преуспевать в жизни, эстонский язык необходим. […] Если окружающая среда не способствует, если нет учителей, то пользу от обязательных мер будет мало. Это долгий процесс, я говорил об этом и на встрече с фракциями, я не знаю хорошего решения. Может быть, помогут какие-то цифровые решения, новые умные вещи, возможно дадут возможность молодому русскому человеку выучить эстонский язык в русскоязычной среде", — прокомментировал он судьбу русских школ в Эстонии.

"Россия — наш сосед, а значит, мы должны внимательно следить за тем, что там происходит. Но понятно, что отношения не только с нами, но отношения со странами Запада, отношения с НАТО очень острые. На самом деле здесь две стороны, Россия также должна следить и понимать те шаги, которые она на самом деле предпринимает", — добавил Карис и не исключил возможную стречу с Владимиром Путиным в будущем.