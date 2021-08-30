Соцдемы: жаль, что коалиция не выдвинула одного из двух самых популярных кандидатов — Марину Кальюранд или Керсти Кальюлайд

”Очень жаль, что премьер-министр Кая Каллас отказалась от своего прежнего обещания поддержать переизбрание Керсти Кальюлайд на второй срок. Из-за этого у нас нет возможности проголосовать в Рийгикогу за нынешнего президента”, — отметил председатель партии Индрек Саар.

Он также сказал, что в числе кандидатов должна была бы быть и Марина Кальюранд, которая среди народа также является одним из самых популярных кандидатов на пост главы государства.

В части кандидатуры Алара Кариса социал-демократы после обсуждения, длившегося более двух часов, достигнуть консенсуса не смогли. ”Будет ли Алар Карис в начале недели избран новым президентом Эстонии, теперь зависит от того, действительно ли он пользуется доверием у достаточного числа депутатов Рийгикогу”, — подчеркнул Саар.