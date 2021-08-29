29.08.2021, 21:47
ФОТО | В Таллинне столкнулись спорткар и микроавтобус: два подростка попали в больницу(3)
Сегодня незадолго до 19 часов в центр тревоги поступило сообщение об аварии на улице Тёэстузе в Таллинне.
Как сообщили Delfi в полиции, произошло столкновение автомобилей Ford Mustang и Renault Kangoo, в результате которого пострадали двое подростков в возрасте 13 и 15 лет. Пострадавшие были доставлены в Таллиннскую детскую больницу.
Водители обоих транспортных средств были трезвы и имеют права соответствующей категории.
Точные обстоятельства устанавливаются.
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