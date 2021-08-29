Известный эстонский велосипедист попался пьяным за рулем: "я делал это миллион раз"

Когда журналисты ”Reporter” прибыли на место, он не стал скрывать того, кто он. ”Я Рихо Суун, бывший профессиональный велосипедист. И да, так случилось”, — произнес он в камеру. ”Накануне вечером у нас была встреча. Лучших друзей, всех, с кем я когда-то занимался велоспортом. Это их не касается. Это теперь моя проблема”, — заявил спортсмен.