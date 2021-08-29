Российский футболист умер прямо во время матча

Уточняется, что 23-летний Шишмарев после столкновения потерял сознание. Прибывшие врачи пытались привести его в чувство на протяжении часа, но в итоге спасти вратаря не удалось.

4 апреля сообщалось, что футболист молодежной команды клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) ”Знамя Труда” умер во время матча. Спортсмен скончался во время встречи, не дождавшись помощи врачей.

В сентябре 2018-го стало известно о смерти 13-летнего вратаря голландской футбольной команды ”Гелдерс Херенберг”. Мальчик потерял сознание после столкновения с соперником, у него сразу замедлились сердцебиение и дыхание, врачи не смогли его спасти.

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