29.08.2021, 18:35
Алар Карис зарегистрирован кандидатом в президенты(1)
Foto: Kiur Kaasik
Республиканская избирательная комиссия зарегистрировала Алара Кариса в качестве кандидата на выборах президента Эстонии, пишет RusERR. Первый тур голосования пройдет в понедельник, 30 августа, в Рийгикогу.
Кандидатуру Алара Кариса выдвинули 59 депутатов Рийгикогу.
Первый тур в Рийгикогу начнется в понедельник в 13:00. Голосование в первом туре пройдет на ограниченной территории в здании, а также во дворе Рийгикогу. Два депутата Рийгикогу голосуют во дворе на основании отдельного заявления.
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