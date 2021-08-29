За рубежом
29.08.2021, 17:51

ВИДЕО | В Китае взорвали 15 недостроенных небоскребов

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AP
В городе Куньмин (провинция Юньнань) на юго-западе Китая снесли 15 недостроенных башен, возведение которых обанкротившийся застройщик не мог завершить в течение семи лет, пишет Фонтанка.

Высотки демонтировали одновременно. Этот момент попал на видео, которое 27 августа публикуют пользователи соцсетей и местные СМИ.

При этом одна из башен во время обрушения всё же устояла, хотя и накренилась. В соцсетях её назвали ”Пизанской башней”.

В сообщении уточняется, что теперь освободившийся участок попытается занять более удачливый девелопер.

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