ВИДЕО | В Китае взорвали 15 недостроенных небоскребов

Высотки демонтировали одновременно. Этот момент попал на видео, которое 27 августа публикуют пользователи соцсетей и местные СМИ.

При этом одна из башен во время обрушения всё же устояла, хотя и накренилась. В соцсетях её назвали ”Пизанской башней”.

В сообщении уточняется, что теперь освободившийся участок попытается занять более удачливый девелопер.

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