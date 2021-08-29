29.08.2021, 17:51
ВИДЕО | В Китае взорвали 15 недостроенных небоскребов(3)
Высотки демонтировали одновременно. Этот момент попал на видео, которое 27 августа публикуют пользователи соцсетей и местные СМИ.
При этом одна из башен во время обрушения всё же устояла, хотя и накренилась. В соцсетях её назвали ”Пизанской башней”.
В сообщении уточняется, что теперь освободившийся участок попытается занять более удачливый девелопер.
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