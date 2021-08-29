В Кабуле прогремел взрыв

В столице Афганистана Кабуле в воскресенье, 29 августа, прогремел взрыв, сообщают агентства AFP и Reuters. Позже Reuters уточнило со ссылкой на двух очевидцев, что взрыв мог стать результатом ракетного удара. На телевизионных кадрах с места события видны клубы черного дыма, поднимающиеся в небо в районе международного аэропорта Кабула.

Спустя всего несколько минут после первых сообщений об инциденте начальник афганской полиции подтвердил, что ракета попала в район к северо-западу от аэропорта в то время, когда в воздушной гавани продолжалась эвакуация мирного населения. Известно, что жертвой атаки стал как минимум один ребенок.

К моменту публикации ни одна террористическая организация на взяла на себя ответственность за нападение.

Позже Газета написала, что взрыв, случившийся ранее в Кабуле, стал результатом ракетного удара Соединенных Штатов, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

”США произвели военный удар в Кабуле”, — говорится в сообщении.