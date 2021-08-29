Шариат: что говорят о нем ученые и как его применяют в мире

Что такое шариат?

Шариат — это система правил и обычаев, на которых строится исламское право. Она основана на священной книге мусульман, Коране, а также сунне и хадисах, комплексе текстов, в которых собраны жизнеописание и высказывания пророка Мухаммеда.

Шариат — арабское слово, часто переводится как "правильный путь" или "путь к воде", что в контексте жизни в Аравийской пустыне может означать путь богоугодный, праведный. Возможно поэтому словом этим пользовались не только мусульмане, но и арабы-христиане, а также зороастрийцы.

Шариат — это не свод законов, но комплекс предписаний, определяющих жизнь каждого мусульманина, в том числе связанных с молитвой, постом, паломничеством, а также взаимоотношениями с соседями и окружающим миром в целом.

В идеале его предназначение — дать мусульманину полное понимание о том, как сделать богоугодным каждый аспект своей жизни: веру и благотворительность, брак и семейные отношения, деловые связи и наследственные споры и т.д.

Если судебное решение не может быть принято на основе этих священных писаний, исламские правоведы могут дать рекомендацию или решение по отдельной теме или вопросу, порой выраженные в виде религиозного эдикта — фатвы.

По словам профессора исламских исследований Университета Глазго Моны Сиддики, суры Корана, в которых имеется правовой аспект, довольно немногочисленны по сравнению с общим текстом священной книги. Дело в том, что в ней определяется, в основном, личная жизнь правоверных.

"Суры [Корана], не будучи законом, указывают на то, как правильно обращаться с супругом, как воспитывать детей, как дети должны относиться к своим родителям. Потому многие из этих сур, не будучи законом в том смысле, как мы себе сегодня представляем право — как правила и установления, стали основой исламского законодательства", — объясняет профессор Сиддики.

Например, если коллеги приглашают мусульманина в паб после работы, он может попросить совета у богослова, чтобы получить рекомендацию для подобных случаев.