"Я не экстрасенс, но..." Чем закончатся завтрашние выборы президента ЭР?(5)
Председатель фракции Партии реформ Март: единственный способ избрать президента в Рийгикогу — поддержать Кариса
Март Вырклаев с оптимизмом смотрит на завтрашние выборы: ”Я надеюсь, что мы соберем голоса. Партия реформ и Центристская партия дали 59 подписей за выдвижение Кариса, так что наша поддержка у него есть”. По словам Вырклаева, лидеры оппозиционных партий изъявляли желание, чтобы президент был избран в Рийгикогу. ”В настоящее время единственный способ сделать это — поддержать Алара Кариса”, — сказал председатель фракции реформистов.
”Да, имеются разногласия, но среди членов Isamaa и СДПЭ есть депутаты, которые обещали голосовать за Кариса”.
По словам Вырклаева, Карис кажется наиболее подходящим единым кандидатом на данный момент. ”Президент не может быть лицом одной партии. Алар Карис не является предпочтением только лишь Партии реформ, он также подходит другим партиям”. Политик отметил, что с моралью у Кариса, похоже, все в порядке. Также президент должен говорить с более широкой аудиторией. ”Он должен быть нейтральным и говорить от имени всего народа, а не одной группы. Кроме того, президент мог бы сделать различные группы более едиными”.
В качестве слабой стороны кандидата в президенты Вырклаев указал на отсутствие политического бэкграунда. ”Хотя мы напрямую не ищем политического кандидата, опыт в политике не помешает, чтобы понимать, как происходит оборот голосов, как происходит выдвижение… И в свете нынешних выборов: сколько проводить личной работы, сколько общаться с избирателями, защищать платформу". По словам Вырклаева, момент истины в любом случае наступит лишь после вступления Кариса в должность. ”Тогда посмотрим, сможет ли он найти с людьми общий язык и насколько сильно он будет вмешиваться в повседневную политику”.
Председатель фракции Центристской партии: результат зависит от того, откажутся ли политики от игр
Председатель фракции Центристской партии Яанус Карилайд сообщил, что для того, чтобы Карис добился хорошего результата, политики должны отказаться от игр: ”Центристская партия сделала свой выбор решением партийного совета. Мы едины. Хотя Центристская партия и выступает за предоставление народу права голоса на президентских выборах, председатели партий проделали хорошую работу и отобрали достойного кандидата. Хороший результат в Рийгикогу зависит от того, откажутся ли партии от игр и выберут ли путь государственного мужества. Если игры продолжатся, то идея Центристской партии о прямых выборах президента станет еще более актуальной”.
Вице-председатель Isamaa: голоса где-то рядом
Председатель фракции Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер в настоящее время находится в больнице из-за коронавируса и не примет участия в завтрашнем заседании Рийгикогу. Вице-председатель фракции Прийт Сибул считает, что вероятность избрания Кариса президентом завтра довольно высока. "Я не экстрасенс, но думаю, что этих голосов примерно столько [сколько необходимо]. Завтра перед заседанием мы еще раз сядем с однопартийцами, чтобы обсудить выборы. Если вы спросите, будут ли голоса за Кариса от Isamaa, то ответ — да, безусловно. Если вы спросите, сколько, то здесь ответить я вам не смогу”.
Председатель фракции СДПЭ: мы не знаем, сколько голосов даст коалиция
По словам председателя фракции Социал-демократической партии Индрека Саара, он не берется делать никаких прогнозов: ”То, получит ли Карис необходимое количество голосов, зависит от множества различных факторов. Мы даже не знаем, сколько голосов даст коалиция, и тем более невозможно предсказать, сколько голосов он получит от оппозиции. Обе оппозиционные партии ведь заявляли об отсутствии консенсуса в отношении единой поддержки Кариса”.
То, насколько велика поддержка Карса среди соцдемов, Саар комментировать отказался: ”Каждый член Рийгикогу свободен сам решать, поддерживать его или нет. За других я здесь говорить не могу".
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