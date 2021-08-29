"Я не экстрасенс, но..." Чем закончатся завтрашние выборы президента ЭР?

Председатель фракции Партии реформ Март: единственный способ избрать президента в Рийгикогу — поддержать Кариса

Март Вырклаев с оптимизмом смотрит на завтрашние выборы: ”Я надеюсь, что мы соберем голоса. Партия реформ и Центристская партия дали 59 подписей за выдвижение Кариса, так что наша поддержка у него есть”. По словам Вырклаева, лидеры оппозиционных партий изъявляли желание, чтобы президент был избран в Рийгикогу. ”В настоящее время единственный способ сделать это — поддержать Алара Кариса”, — сказал председатель фракции реформистов.

”Да, имеются разногласия, но среди членов Isamaa и СДПЭ есть депутаты, которые обещали голосовать за Кариса”.

По словам Вырклаева, Карис кажется наиболее подходящим единым кандидатом на данный момент. ”Президент не может быть лицом одной партии. Алар Карис не является предпочтением только лишь Партии реформ, он также подходит другим партиям”. Политик отметил, что с моралью у Кариса, похоже, все в порядке. Также президент должен говорить с более широкой аудиторией. ”Он должен быть нейтральным и говорить от имени всего народа, а не одной группы. Кроме того, президент мог бы сделать различные группы более едиными”.

В качестве слабой стороны кандидата в президенты Вырклаев указал на отсутствие политического бэкграунда. ”Хотя мы напрямую не ищем политического кандидата, опыт в политике не помешает, чтобы понимать, как происходит оборот голосов, как происходит выдвижение… И в свете нынешних выборов: сколько проводить личной работы, сколько общаться с избирателями, защищать платформу". По словам Вырклаева, момент истины в любом случае наступит лишь после вступления Кариса в должность. ”Тогда посмотрим, сможет ли он найти с людьми общий язык и насколько сильно он будет вмешиваться в повседневную политику”.

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