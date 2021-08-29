Тысячи жителей Эстонии получили уведомление от налоговиков, что должны будут доплатить: что делать
Уведомления будут отправлены людям по э-почте или на телефон путем sms-сообщений, если контактные данные человека указаны в e-MTA.
В этом году получивших ”письма счастья” чуть больше, чем в прошлом. И получили они их раньше. В 2020 году МТА рассылал такие уведомления в сентябре, и за восемь месяцев использовали свою налоговую льготу 28 800 человек. В этом году — уже в августе, и счастливчиков набралось уже 29 000 человек.
Чтобы не увеличить свою налоговую нагрузку и не столкнуться с необходимостью в следующем году заплатить государству существенную сумму, нужно уже сейчас принимать меры. Но есть и те, кто может особо не беспокоиться.
Чтобы не было сюрпризов
Те 29 000 человек, которые получили уведомления, по данным МТА, уже должны доплатить государству минимум 100 евро подоходного налога. А некоторые — даже больше.
Но налоговики отмечают: при желании люди могут пересмотреть и скорректировать использование их не облагаемого подоходным налогом дохода.
Чтобы не получилось так, что ваша налоговая нагрузка только растет, руководитель службы доходов и налогообложения физических лиц МТА Анника Оя рекомендует время от времени заходить самостоятельно в самообслуживание (www.emta.ee) и просматривать там имеющиеся у налоговиков данные касательно ваших доходов.
Если вы превысили сумму положенного вам не облагаемого подоходным налогом минимума, то в самообслуживании появится соответствующее предупреждение.
”Тогда человек при необходимости может сам отреагировать, а также попросить человека, производящего вам выплаты, — например, работодателя либо Департамент социального страхования — не учитывать в следующих месяцах не облагаемый налогом доход или делать это в меньшем размере”, — говорит Оя.
На вопрос ”МК-Эстонии”, кто же эти люди и в каких сферах они работают, что за полгода успели исчерпать свой не облагаемый подоходным налогом минимум, Оя отвечает, что они и сферы занятости и доходы не анализировали.
”При этом нельзя сказать, что за первое полугодие 2021-го их доходы были очень большими, — подчеркивает она. — Они просто использовали свой не облагаемый подоходным налогом минимум больше, чем положено и было изначально предусмотрено”.
Оя объясняет: это может произойти по нескольким причинам. Например, у человека добавился дополнительный доход, появление которого в начале года он не мог предполагать. Или человек неправильно все рассчитал и написал заявление о применении налоговой льготы на большую сумму, чем ему положено.
Также возможно, что человек просто хочет в этом году получить побольше, а налоги заплатить только в следующем, и поэтому решил использовать налоговую льготу по максимуму — на все 500 евро. Хотя, исходя из его доходов, его налоговая льгота должна быть меньше.
”Но не нужно волноваться, — успокаивает Оя. — Мы отправляем уведомления, чтобы люди обратили внимание на то, как они используют свой не облагаемый подоходным налогом минимум. Чтобы потом, при подаче декларации о доходах, их не ждал неприятный сюрприз. И уведомления мы отправляем как можно раньше, чтобы у людей было время откорректировать использование своей налоговой льготы. Например, подать соответствующее заявление работодателю или в Департамент социального страхования, чтобы они учитывали налоговую льготу в меньшем размере или не учитывали вообще”.
Она подчеркивает: МТА исходит только из тех данных, которые у них есть на текущий момент, и не учитывает ваши налоговые льготы. Поэтому при подаче декларации о доходах в следующем году ситуация может кардинально измениться.
”Также мы не знаем, будет ли у человека в последние месяцы года какой-то доход или нет, поэтому окончательно все будет ясно только в феврале, — говорит она. — Если дохода у человека в этом году в последние месяцы не будет, то не возникнет и необходимости доплачивать подоходный налог”.
Важно: в расчет берут все доходы, выплаченные в этом году. В том числе — и зарплату за декабрь, вместе с рождественскими премиями, если они были переведены вам на счет в январе.
Что нужно знать пенсионерам?
Это касается и тех, кто получает от Департамента социального страхования 1) пенсию, 2) компенсацию за нанесенный ему ущерб, 3) родительскую зарплату. Эти доходы облагаются подоходным налогом.
”Важно! Если вы хотите подать заявление об изменении размера налоговой льготы или о том, чтобы ее не применяли вообще, то нужно успеть это сделать до 19-го числа текущего месяца, — говорит представитель Департамента социального страхования Кристин Раммус. — Чтобы мы успели внести изменения в систему, и они бы начали действовать уже со следующего месяца”.
Заявление можно подать тремя путями: 1) через самообслуживание на сайте www.sotsiaalkindlustusamet.ee, 2) на портале www.eesti.ee, 3) в бюро департамента, где есть анкеты также на русском языке.
”Если вы не умеете пользоваться компьютером, можно обратиться к нашему специалисту, который поможет вам заполнить ходатайство”, — добавляет Раммус.
Если вы — неработающий пенсионер, ваша пенсия — меньше 500 евро в месяц, а других доходов у вас нет, то вам не нужно волноваться.
Если же вы работающий пенсионер, то нужно сложить вашу зарплату и пенсию и посмотреть, превышают ли они 500 евро?
В Эстонии у каждого человека с доходом меньше 1200 евро в месяц (брутто) есть право на налоговую льготу в размере 500 евро. Это значит, что 500 евро из его дохода не будут облагаться подоходным налогом. Чтобы получить эту льготу, неработающий пенсионер должен подать заявление в Департамент социального страхования, а работающий пенсионер — или в департамент, или работодателю, или и туда, и туда.
Если вы работаете и получили уведомление из НТД об использовании налоговой льготы в большем размере, чем положено, надо решить: куда вы будете подавать новое заявление? Ведь если пришло уведомление, а вы намерены продолжать работать, то нужно скорректировать сумму налоговой льготы.
Если вы хотите, чтобы новая сумма налоговой льготы применялась и к зарплате, и к пенсии, то необходимо подать заявление с указанием конкретной суммы, не облагаемой налогом, как в департамент, так и работодателю.
Например, Василий Петрович получает пенсию в размере 300 евро и подрабатывает дворником на полставки в маленьком КТ — еще на 300 евро (брутто). Таким образом, его общий доход составляет 600 евро в месяц, и у него есть право на налоговую льготу в размере 500 евро в месяц. Пенсионер подал заявление как в Департамент социального страхования, так и работодателю. В заявлении в департамент он указал, что просит не облагать подоходным налогом всю пенсию (300 евро), а в заявлении работодателю — что 200 евро от зарплаты.
Но несколько месяцев назад ему предложили еще одну работу, в соседнем КТ. Товарищество большое, несколько домов. И зарплата приличная, 650 евро на руки. Устроили официально. А налоговики посмотрели, что его доход вырос, и права на льготу в размере 500 евро у него уже нет, и прислали СМС.
Вариантов у него несколько: 1) писать новое заявление работодателю об изменении суммы налоговой льготы (в первое КТ, где оклад 300 евро), 2) писать новое заявление в Департамент социального страхования, 3) писать новое заявление и туда, и туда.
Однако пенсионер нашел еще один вариант: у него есть внук, 11-летний Егор. И он каждый год платит за его кружки, а при подаче декларации о доходах может эти расходы списать. Таким образом, рассудил пенсионер, может статься, что и в следующем году никаких налогов ему доплачивать не придется.
Не переживайте!
В любом случае, заверяют налоговики, даже если вы получили уведомление о перерасходе налоговой льготы, не нервничайте. Это — лишь предположительные суммы. А уведомления носят просто информативный характер и ни к чему вас не обязывают. Но если что, за оставшиеся пять месяцев 2021-го вы еще можете исправить ситуацию.
Один из вариантов — отозвать заявление у работодателя о начислении вам налоговой льготы. Второй — написать заявление на меньшую сумму.
Если вы получаете пенсию и при этом работаете, и доход — больше 500 евро, то свяжитесь с работодателем и Департаментом социального страхования.
Третий же вариант — не паниковать: если у вас есть различные налоговые льготы, то при подаче декларации о доходах произойдет взаимозачет. И вы не только не должны будете ничего государству доплачивать — вам государство может деньги еще и вернуть!
Но если у вас льгот нет, а есть доходы, о которых налоговикам еще не известно — например, от сдачи квартиры в аренду, продажи недвижимости или ценных бумаг, а такие доходы жители Эстонии сами обычно декларируют в феврале каждого года — то хорошенько подумайте. Если у вас уже перерасход, то что будет, когда вы и дополнительные доходы задекларируете? Поэтому надо все взвесить и уже сейчас написать необходимые заявления. Или приготовиться доплачивать налоги.
Если у вас остались вопросы, можно обратиться в МТА по телефону для частных клиентов 880 0811 или по электронной почте:
eraklient@emta.ee