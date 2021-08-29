Тысячи жителей Эстонии получили уведомление от налоговиков, что должны будут доплатить: что делать

”При этом нельзя сказать, что за первое полугодие 2021-го их доходы были очень большими, — подчеркивает она. — Они просто использовали свой не облагаемый подоходным налогом минимум больше, чем положено и было изначально предусмотрено”.

На вопрос ”МК-Эстонии”, кто же эти люди и в каких сферах они работают, что за полгода успели исчерпать свой не облагаемый подоходным налогом минимум, Оя отвечает, что они и сферы занятости и доходы не анализировали.

”Тогда человек при необходимости может сам отреагировать, а также попросить человека, производящего вам выплаты, — например, работодателя либо Департамент социального страхования — не учитывать в следующих месяцах не облагаемый налогом доход или делать это в меньшем размере”, — говорит Оя.

Чтобы не получилось так, что ваша налоговая нагрузка только растет, руководитель службы доходов и налогообложения физических лиц МТА Анника Оя рекомендует время от времени заходить самостоятельно в самообслуживание (www.emta.ee) и просматривать там имеющиеся у налоговиков данные касательно ваших доходов.

Чтобы не увеличить свою налоговую нагрузку и не столкнуться с необходимостью в следующем году заплатить государству существенную сумму, нужно уже сейчас принимать меры. Но есть и те, кто может особо не беспокоиться.

Уведомления будут отправлены людям по э-почте или на телефон путем sms-сообщений, если контактные данные человека указаны в e- MTA . В этом году получивших ”письма счастья” чуть больше, чем в прошлом. И получили они их раньше. В 2020 году МТА рассылал такие уведомления в сентябре, и за восемь месяцев использовали свою налоговую льготу 28 800 человек. В этом году — уже в августе, и счастливчиков набралось уже 29 000 человек.

Оя объясняет: это может произойти по нескольким причинам. Например, у человека добавился дополнительный доход, появление которого в начале года он не мог предполагать. Или человек неправильно все рассчитал и написал заявление о применении налоговой льготы на большую сумму, чем ему положено.

Также возможно, что человек просто хочет в этом году получить побольше, а налоги заплатить только в следующем, и поэтому решил использовать налоговую льготу по максимуму — на все 500 евро. Хотя, исходя из его доходов, его налоговая льгота должна быть меньше.

”Но не нужно волноваться, — успокаивает Оя. — Мы отправляем уведомления, чтобы люди обратили внимание на то, как они используют свой не облагаемый подоходным налогом минимум. Чтобы потом, при подаче декларации о доходах, их не ждал неприятный сюрприз. И уведомления мы отправляем как можно раньше, чтобы у людей было время откорректировать использование своей налоговой льготы. Например, подать соответствующее заявление работодателю или в Департамент социального страхования, чтобы они учитывали налоговую льготу в меньшем размере или не учитывали вообще”.

Она подчеркивает: МТА исходит только из тех данных, которые у них есть на текущий момент, и не учитывает ваши налоговые льготы. Поэтому при подаче декларации о доходах в следующем году ситуация может кардинально измениться.

”Также мы не знаем, будет ли у человека в последние месяцы года какой-то доход или нет, поэтому окончательно все будет ясно только в феврале, — говорит она. — Если дохода у человека в этом году в последние месяцы не будет, то не возникнет и необходимости доплачивать подоходный налог”.

Важно: в расчет берут все доходы, выплаченные в этом году. В том числе — и зарплату за декабрь, вместе с рождественскими премиями, если они были переведены вам на счет в январе.

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