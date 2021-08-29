Ребенок в окне: дети годами живут в ужасных условиях, но никто ничего не предпринимает

”Я в тот день сидел рядом, в 30 см, и держал его за ногу, — утверждает он, срываясь на крик. — Вы же не видите сквозь стены!” Тут надо отметить, что балкон, где у окна стоит стул, на который и залезает маленький мальчик, выкидывая из квартиры вещи, настолько завален всякими предметами, что там физически довольно сложно стоять рядом и держать кого-то за ногу так, чтобы с улицы этого не было видно.

”Значит, это было в другой день, — начал орать в ответ Роман и в какой-то момент даже перешел на мат. — У вас что, дел других нет? Почему в этом городе все *** лезут кому-то в жизнь? Когда мы еще в том доме жили, ходили слухи, что какие-то выкидыши у Любы были. Орали, мол, мы там ходили с полицией в лесу искать этого ребенка, ***, что его там нашли, с кинологами этими ***, с экспертами, ***. А был ли вообще этот ребенок? Не было! Ни ребенка, ни кинологов, ни выкидыша этого, ***. Только весь Локса ходил и трындел об этом”.

Он считает, что все постоянно только и делают, что его достают: ”Целую неделю на меня все орали, что я езжу без прав, что на меня вызовут ментов. Сегодня меня поймали на машине, я был в Таллинне, продавал эту *** машину. Ну да, прав у меня действительно нет и никогда не было… Но я езжу и соблюдаю все правила дорожного движения. И, видимо, пока я ездил эту *** тачку продавать, что-то случилось. Но меня бесят эти ***, которые суют свой нос не в свое дело!”