Пункты вакцинирования в столичных школах продолжат работу до сегодняшнего вечера

Возможность вакцинации есть в каждом районе города. В понедельник, 30 августа, и во вторник, 31 августа, пункт вакцинации будет открыт также в здании столичной горуправы.

”Помимо горожан, получающих первую дозу вакцины, мы приглашаем и людей, которые по какой-то причине ранее не завершили свой курс вакцинации. Люди, которые получили первую дозу вакцины препаратом AstraZeneca, могут получить вторую дозу вакцины препаратом Pfizer. В этом случае у них впоследствии будет действовать Covid-сертификат”, — сказала координатор столичной горуправы по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик.

Вакцинирование проходит в Таллиннской 21-й школе (ул. Рауа, 6), в гимназии Кристийне (Нымме теэ, 32), в Пиритаской экономической гимназии (Метсавахи теэ, 19), в Таллиннском ыйсмяэском русском лицее (Ыйсмяэ теэ, 28), в Ныммеской основной школе (ул. Раудтеэ, 68), в Эхтеской гуманитарной гимназии (ул. Эхте, 9), в гимназии Ласнамяэ (ул. Паэ, 59), гимназии Куристику (ул. Кярбери, 9), в Таллиннской 53-й средней школе (ул. Сютисте, 42) и Таллиннской технической гимназии (Сыпрузе пст, 187). Ученики могут вакцинироваться в любой школе, вне зависимости от того, где они обучаются. Помимо учеников, в школах могут получить прививку все желающие.

Услугу здравоохранения в школах предлагают Ида-Таллиннская центральная больница, Ляэне-Таллиннская центральная больница, Таллиннская скорая помощь и SA Tallinna Koolitervishoid. В ходе вакцинации школьников используется препарат Pfizer/BioNTech Comirnaty, который рекомендовала для прививки этой возрастной группы государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике. Интервал между двумя дозами вакцины — шесть недель.

Вакцинация является добровольной — об этом осведомлены как школы, так и ученики и родители. Ученик сможет прийти на прививку вместе с родителем или же на основании письменного разрешения родителя. Бланк родительского согласия можно также скачать на сайте города.