29.08.2021, 10:31
Анетт Контавейт выиграла турнир WTA в Кливленде
Foto: Andres Putting
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт выиграла второй в своей карьере турнир Женской теннисной ассоциации (WTA).
В финале турнира в американском Кливленде Контавейт (WTA, 30) в двух сетах одолела румынскую теннисистку Ирину-Камелию Бегу (WTA, 74) — 7:6(5), 6:4, пишет RusERR.
25-летняя Анетт Контавейт не выигрывала турниры WTA с 2017 года. В финалы подобных турниров эстонская теннисистка выходила девять раз.
На начинающемся 30 августа Открытом чемпионате США Контавейт встретится в первом раунде с австралийкой Самантой Стосур (WTA, 186).
RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.