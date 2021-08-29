Анетт Контавейт выиграла турнир WTA в Кливленде

В финале турнира в американском Кливленде Контавейт (WTA, 30) в двух сетах одолела румынскую теннисистку Ирину-Камелию Бегу (WTA, 74) — 7:6(5), 6:4, пишет RusERR.

25-летняя Анетт Контавейт не выигрывала турниры WTA с 2017 года. В финалы подобных турниров эстонская теннисистка выходила девять раз.

На начинающемся 30 августа Открытом чемпионате США Контавейт встретится в первом раунде с австралийкой Самантой Стосур (WTA, 186).

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