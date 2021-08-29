ФОТО | Скандально известная экс-канцлер Минсоцдел Марика Приске попала в аварию

Приске подтведила Delfi факт аварии. ”Со мной все порядке. Чего, конечно же, не скажешь об автомобиле”, — сказала она, отказавшись от подробных комментариев.

Как пояснили в Департаменте полиции и погранохраны , сообщение об аварии поступило в 20:30 от случайного прохожего. В результате ДТП люди не пострадали. Водители были трезвы и имеют права соответствующей категории, дальнейшим займется страховая фирма.

В январе этого года разразился скандал, когда стало известно, что Марика Приске получила вакцину от коронавируса вне очереди. Тогда Приске заявила, что согласилась лишь при условии, что это будет т. н. шестая доза и что других желающих на нее в больнице не найдется. Она заверила, что сама не просила вакцинации без очереди и своим служебным положением не пользовалась.