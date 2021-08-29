Байден сообщил об угрозе нового теракта в Кабуле в ближайшее время

Еще один теракт может произойти в Кабуле в самое ближайшее время. Об этом говорится в заявлении президента США Джозефа Байдена, посвященном эвакуационной миссии Вашингтона из Афганистана. Документ распространен пресс-службой Белого дома в субботу, 28 августа.

"Ситуация на месте по-прежнему — крайне опасная, и угроза террористических атак на аэропорт остается высокой", — отметил американский лидер. "Наши командующие сообщили мне, что нападение весьма вероятно в ближайшие 24-36 часов", — добавил он.

Глава американского государства распорядился, чтобы были приняты все возможные меры для защиты американских сил в Афганистане. При этом в военном командовании подтвердили, что обеспечат безопасную передислокацию персонала.

Вашингтон продолжает эвакуацию из Кабула

Байден добавил, что — несмотря на сложную ситуацию в Кабуле — эвакуация мирных жителей продолжается. Так, 27 августа из страны были вывезены порядка 6800 человек, в том числе сотни граждан США. Кроме того, по словам американского президента, в Вашингтоне состоялось обсуждение того, как помочь желающим покинуть страну после завершения вывода военных США 31 августа.

У Байдена состоялся брифинг с командой по нацбезопасности

Глава Белого дома добавил, что утром 28 августа встретился с командой по национальной безопасности в Вашингтоне и представителями командования на местах. В ходе брифинга обсуждалась спецоперация, в ходе которой был нанесен удар по отделению террористической группировки "Исламское государство (ИГ) в Афганистане, называющему себя "ИГ-Хорасан".

США готовы к новым ударам по боевикам

"Я сказал, что мы будем преследовать группировку, ответственную за нападение на наших военнослужащих и на невинных мирных жителей в Кабуле, и мы это сделали", — отметил Байден. "Этот удар не был последним. Мы будем продолжать преследовать всех, кто причастен к этому чудовищному нападению, и заставим их заплатить", — подчеркнул он.