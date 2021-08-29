В еще одной партии Moderna в Японии обнаружили неизвестные примеси

Испорченная партия была обнаружена в городе Наха, административном центре и крупнейшем городе Окинавы. Примеси были обнаружены в одной ампуле и двух уже готовых к использованию шприцах — в них было обнаружено непонятное черное вещество. Еще в одной ампуле были обнаружены примеси розового цвета.

По данным администрации префектуры Окинава, вакцины из этой партии получили около 400 человек. Утверждается, что прививки были сделаны после того, как врачи визуально убедились в чистоте препарата в ампулах.

Ранее в Японии два человека умерли после вакцины, в партии которой нашли примеси.

При этом в вакцине, которая применялась конкретно в этих двух случаях, не было обнаружено инородных тел. Причина смерти двух человек неизвестна.

Такие данные о вакцине поступили из восьми центров вакцинации в пяти префектурах. Речь идет о районах Айти, Гифу, Ибараки, Сайтама и Токио. Размер частиц примесей составил несколько миллиметров.

Всего было приостановлено использование около 1,63 млн доз.

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