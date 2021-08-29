Алар Карис: идеального кандидата в президенты найти не получится(13)
Foto: Argo Ingver
”Не знаю, кого сейчас партии ищут. Но в своей жизни я так часто баллотировался, что есть такое предчувствие: лучшего им не найти. Лучший либо не будет баллотироваться, либо его не найдут. Идеала не бывает”, — сказал Карис. Он отметил, что у него самого имеется список подходящих кандидатов, которые хорошо справились бы с работой президента, и, может быть, даже лучше него, но приходится выбирать из тех, кто есть.
По словам Кариса, сейчас очень смутные времени, как во внутренней, так и внешней политике. ”И здесь необходимо решить ряд очень важных вопросов, вплоть до того, куда мы движемся. Каковы наши цели? Эти маленькие вещи не такие уж и маленькие, будущее НАТО и Европейского союза, европейские деньги и прочее. Как писал и президент Ильвес, нужно смотреть дальше, чем следующая пятница”, — отметил кандидат в президенты ЕС.
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