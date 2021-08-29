За сутки коронавирус в Эстонии выявили у 330 человек, скончались две женщины

Среди новых заразившихся 70,9% не прошли вакцинацию, а 29,1% полностью прошли курс вакцинации. Из находящихся в больнице пациентов невакцинированных 80,6%.

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 120 человек. 83 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Тартумаа добавилось 60, в Валгамаа — 29, в Вырумаа — 27, в Пярнумаа и Пылвамаа — по 16 новых положительных результатов. В Йыгевамаа было выявлено 16, в Ярвамаа 9, в Ляэнемаа 8, в Ида-Вирумаа 7, на Сааремаа 6, в Ляэне-Вирумаа и Вильяндимаа по 4, в Рапламаа 3 новых случая. В 8 случаях место жительства зараженных отсутствовало в регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 327,6 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 7,4% от общего количества сделанных тестов.

Кроме этого за сутки умерло два пациента с коронавирусом: 85-летняя и 89-летняя женщина.

Новость дополняется.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре и по центральному телефону 1247 (с 8.00 до 20.00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).

Подробную информацию можно найти на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu

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