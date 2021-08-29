За сутки коронавирус в Эстонии выявили у 330 человек, скончались две женщины

Среди новых заразившихся 70,9% не прошли вакцинацию, а 29,1% полностью прошли курс вакцинации. Из находящихся в больнице пациентов невакцинированных 80,6%.

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 120 человек. 83 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Тартумаа добавилось 60, в Валгамаа — 29, в Вырумаа — 27, в Пярнумаа и Пылвамаа — по 16 новых положительных результатов. В Йыгевамаа было выявлено 16, в Ярвамаа 9, в Ляэнемаа 8, в Ида-Вирумаа 7, на Сааремаа 6, в Ляэне-Вирумаа и Вильяндимаа по 4, в Рапламаа 3 новых случая. В 8 случаях место жительства зараженных отсутствовало в регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 327,6 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 7,4% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 29 августа в больницах находятся 108 пациентов с коронавирусной инфекцией. Среди госпитализированных пациентов 87 человек, то есть 80,6% не прошли вакцинацию. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 67 лет.

Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 71 человек (65,7%).

За минувшие сутки умерло два пациента с коронавирусом: 85-летняя и 89-летняя женщина.

В течение суток было введено 3675 дозы вакцины. В Эстонии вакцинировано 722 355 человек, из которых у 624 112 курс вакцинации завершен.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре и по центральному телефону 1247 (с 8.00 до 20.00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.