Городской секретарь: концерт на крыше Горхолла был проведен без разрешения

Лелло пояснил, что городская канцелярия во главе с городским секретарем выдает разрешения на проведение массовых мероприятий. В данном случае у городской канцелярии не запрашивали разрешения на организацию концерта. Приводим его комментарий:

”От имени города приношу свои извинения людям, которые с самыми лучшими намерениями пришли посмотреть шоу дронов или насладиться концертом популярного артиста, но оказались на мероприятии, организатор которого не обеспечил безопасность гостей и необходимый порядок. В Таллинне существуют правила организации массовых мероприятий и обеспечения безопасности, которые, к сожалению, организатор этого мероприятия не выполнил.

В заявлении на получение разрешения на публичное мероприятие, поданном в городскую канцелярию, запрашивалось разрешение на проведение 27 августа, с 21:30 до 22:00, 30-минутного шоу дронов, при этом количество зрителей не должно было превышать 3000 человек.

Никакого разрешения или одобрения на организацию концерта на крыше Горхолла или на размещение сцены запрошено не было. Концерт не может проводиться в публичном месте без разрешения. Городская канцелярия, полиция, а также Спасательный департамент и другие департаменты согласовали мероприятие исходя из информации, что это всего лишь шоу дронов, а не концерт, на котором танцуют.

Ходатайствуя о разрешении на проведение мероприятия, организатор предоставил городской канцелярии вводящую в заблуждение информацию, что Горхолл разрешил проведение мероприятия с участием 3000 зрителей. К настоящему времени стало известно, что у Горхолла просили разрешить допуск до 1000 зрителей на крышу здания для того, чтобы смотреть шоу дронов. Фактически же был проведен концерт с популярным исполнителем, который собрал намного больше людей. Концерт начался до 21.30, разрешение на его проведение отсутствовало, поэтому мероприятие было незаконным.