В Берлине многотысячный митинг против COVID-ограничений перерос в столкновения с полицией

По данным газеты, на несанкционированной акции начались столкновения, задержаны порядка 80 человек. Также сообщается о четырех пострадавших полицейских.

На площади Потсдамер-плац прошел митинг противников COVID-ограничений. После его окончания несколько тысяч человек оставались на площади. Многочисленные демонстранты пытались прорваться через закрытый мост в правительственный район.

”Наши службы экстренной помощи отбили эту попытку, в результате которой было оказано значительное сопротивление, отчасти с применением принудительных мер”, — заявила полиция.

Сообщалось что полиция использовала перцовые баллончики, чтобы остановить движение митингующих.

Позже в городе начался ливень, и, похоже, он имел ”больший эффект, чем усилия полиции по расчистке площади”, пишет газета. Многие спрятались под крышами ближайших домов, но у ”ядра” демонстрантов были зонтики.