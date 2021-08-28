Весной власти Таллинна не разрешили артистам выступать на крыше Горхолла. Причина отказа — опасность обрушения здания

Йоаханнес Ахун поделился перепиской с властями Таллинна, где отказ в выступлении на крыше Горхолла объясняется опасностью обвала здания.

”Весной мы долго переписывались, потому что хотели провести выступление OOPUS RIITUS на крыше Горхолла. Ответ был таким, как видно на фото. А сейчас там проходит ”песенный праздник” с участием более 1000 человек, бесплатно”, — написал Ахун в Facebook.

"Где логика? Я понимаю, что я должен уметь читать между строк ... а я не умею", — возмущается Ахун.

На тот запрос городские власти ответили следующее: "Горхолл амортизирован. Еще в 2011 году в ходе строительной экспертизы крыша здания была признана опасной для установки оборудования. После этого не разрешается проводить там мероприятия с большим числом участников. Однако, если все же есть непременное желание организовать там мероприятие, необходимо заказать специализированную строительно-техническую экспертизу несущей способности конструкций кровли Горхолла. В результате проверки станет ясно, можно ли и на каких условиях провести там мероприятие”.

В конце письма музыканту посоветовали найти другое место для выступления. Что группа в итоге и сделала.

В комментариях изданию Kroonika Ахун пояснил, что при планировании концерта они исходили из коронавирусных ограничений, действовавших в мае, и планировали провести концерт для тысячи человек. На такое же число посетителей ссылались изначально и организаторы рекламного мероприятия Samsung, обращаясь к властям города с просьбой разрешить им провести концерт и шоу на крыше Горхолла.

Вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу заявил Delfi, что городские власти всегда стараются внимательно подходить к запросам организаторов. ”Скажем так, со стороны города было сделано всё, чтобы довольно либерально пойти навстречу организаторам мероприятия, ничего другого я сказать не могу".

”Город не хочет ограничивать, и когда сказали, что придет тысяча человек, не было причин запрещать. На самом деле их было намного больше. Но сказать, какому числу людей разрешено прийти, мы не можем, это не в прямой компетенции городского правительства".