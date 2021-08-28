ФОТО и ВИДЕО | Служащие ВВС Эстонии учились выбираться из тонущего вертолета

В ходе подготовки военнослужащим военно-воздушных сил предстояло выбираться из погруженного в море имитатора кабины вертолета. Поднявшись на поверхность, экипажам следовало доплыть до плотов, на которых они должны были дожидаться прибытия спасателей. На заключительном этапе вертолет Департамента полиции и погранохраны поднимал на борт участников учений с помощью лебедки.

”В ходе этих занятий они учатся сохранять тепло в холодной воде. Некоторым даже удавалось починить спасательный плот — для этого следовало залатать дыры и накачать его воздухом”, — пояснил руководитель учений капитан Маргус Арм.

Тренировки начались 24 августа. В начале военнослужащие ВВС освежили теоретические знания, а затем провели практические занятия морской в школе Reval и на реке Пярну. Завершающая часть учений состоялась в Пярнуском заливе. Помимо вертолета Департамента полиции и погранохраны в них были задействованы корабль ВМФ Эстонии Wambola и водолазы.

”В 2015 году во время учений Baltic Bikini светило солнце и было жарко, сегодня наоборот. Это иллюстрация тому, что погода на море бывает капризной, однако как служащие ВВС, так и моряки хорошо справились со своими задачами”, — сказал капитан Wambola старший лейтенант Кристер Соовяли.

Baltic Bikini — ежегодные учения, в которых принимают участие военнослужащие ВВС Эстонии, Латвии и Литвы, которые проводятся с 2004 года. Помимо получения новых знаний и практики навыков спасения на воде учения ориентированы на укрепление сотрудничества стран Балтии на море.