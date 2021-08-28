Новую череду вспышек зафиксировали на Солнце

За минувшие сутки специалисты отметили семь вспышек класса C. Утром в субботу они обнаружили более мощную вспышку класса М, пишет Gazeta.ru. Ученые повысили индекс активности до оранжевого уровня.

26 августа на Солнце случился корональный выброс массы, который связан со вспышкой класса C.

Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X.

Ученые поясняют, что облака плазмы, которые Солнце выбрасывает в такие моменты, через два-три дня могут привести к магнитной буре на Земле.