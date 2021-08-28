Мигранты чувствуют себя в Литве, как в клетке: нам не нужны пособия, нужна свобода и работа

"Когда мы узнали, что граница с Литвой открыта, мы решили воспользоваться такой возможностью. Нас Лукашенко сюда не направлял, — сказал он. — Просто у большинства студентов в Беларуси не было работы, мы не могли позаботиться о себе, поэтому хотели попасть в такую страну, где будет легче. Мы решили идти через границу. В Беларуси есть студенты из Африки, они достаточно смелые, вот и решили воспользоваться возможностью", — сказал он.

23-летний Гастон из Конго хорошо говорит по-английски. Он рассказал, что окончил школу в ЮАР, а потом отправился учиться в Беларусь, где провел 9 месяцев. Молодой человек находится в Литве уже 2 месяца.

Не все мигранты хотят, чтобы их форографировали, не все идут на контакт.

Многие молодые люди пользуются телефонами, у них есть возможность купить сим-карты. Они общаются со своими близкими.

С крыши здания журналистам машут руками мигранты, но они прячутся от объектива камеры, большинство не хочет фотографироваться. Мигранты к литовской погоде не привычны. Они мерзнут.

"Есть парочки, они дружат, жизнь кипит, у нас тут молодежь. Три положительных теста на беременность", — заметила Рамашкене, но она не могла сказать, где завязались романтические отношения между мигрантами — в лагере или до него.

Она рассказала, что в Виденяй живут мигранты из Эфиопии, Сомали и Эритреи.

"Понемногу сопротивление спало. Большинство понимает, какая ситуация сложилась в Литве, стараются помочь. Они сами приносят гигиенические средства, крем, лосьоны девушкам, одежду. Это показывает, что враждебности нет", — сказала староста.

Мигранты живут рядом с местными жителями — дома находятся напротив школы. Местные сначала были против, но этот вопрос разрешили.

Единственный серьезный инцидент был в начале июля, когда в лагерь привезли новых мигрантов. 4 из них сломали забор и сбежали. Их задержали в Польше.

"Они хотят свободы, хотят ходить в магазин, хотят купить телефоны, им нужны тапки, куртки. Одежду им привозят местные жители, Caritas, мы получили помощь и от Humanа, ее привезут на следующей неделе. Им становится холодно. Еще они жалуются на нехватку еды. Есть такие, кому еда не нравится, они к ней не привыкли, но особых проблем нет", — сказала Рамашкене.

Около забора вокруг школы дежурят два сотрудника СОБ. Журналистов приветствовала и староста Виденяй Гене Рамашкене. Она рассказала, что мигранты живут спокойно, никаких хлопот не доставляют.

По его словам, дни в лагере проходят однообразно — мигранты толко едят и спят. Правда, у них есть паззлы и настольные игры. "Я еще спортом занимаюсь, бросаю мяч в кольцо. Но других развлечений нет, — сказал он. — Я бы хотел стать инженером-электроником. Хотел бы учиться, найти работу и работать по профессии. Все. Единственное чего я хочу — свободы. Мы не хотим сидеть закрытые, как собаки в клетке".

Он сказал, что не надеется на помощь Литвы, просто ему нужен шанс для самореализации.

"Мы не просим бесплатных вещей, мы хотим сами работать, содержать себя. Нам не нужны пособия. Главное — учеба и работа, чтобы содержать себя. Нам дополнительная помощь не нужна", — уверяет Гастон.

О предложении вернуться на родину и получить 300 евро он сказал: "Они не понимают, откуда мы приехали, что мы пережили. Представьте, если я вам дам 1000 долларов и скажу, вернитесь в страну, где вы страдали. Ты вернешься, деньги закончатся, что дальше? Там нет семьи, нечего есть".

Гастон уверяет, что у него на родине опасно, он не может туда вернуться. Он показал в телефоне свое фото с раной на лбу — якобы это он пострадал на родине.

"Вы предлагаете вернуться туда, где сплошное насилие. Я ни за какие деньги не поеду туда. Будущее дороже денег", — заявил он.

Он сказал, что ни на что не жалуется в Литве. Разве что порции еды небольшие. Хлеб, другие продукты, сигареты можно купить в автолавке.

"Я понимаю, что литовские власти к этому кризису не были готовы", — прибавил Гастон.

По его словам, в лагере все живут дружно, общаются по-французски. "Да, у нас есть лидеры, — ответил он на вопрос о внутренней иерархии. — Мы выбрали нескольких представителей, которые общаются с журналистами".