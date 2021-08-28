Андрей Новиков: шоу дронов у Горхолла не соответствовало обещаниям организатора

”Проходившее вчера вечером мероприятие не соответствовало соглашениям, имевшимся между Горхоллом и организатором мероприятия, а также противоречило установленным правительством правилам, которые организатор должен был соблюдать. По утверждениям организаторов шоу дронов, на крышу Горхолла должно было подняться не более 1000 зрителей шоу дронов, для чего было обещано ограничить территорию и проверять сертификаты вакцинации. Руководство Горхолла не было оповещено о концерте NOEP на крыше здания. В реальности проводилось совершенно другое мероприятие, к чему, судя по всему, сами организаторы не были готовы.

Крайне прискорбно, что пришедшие на мероприятие зрители попали в такую пугающую ситуацию. Мы обязаны выяснить, при каких обстоятельствах была приглашена такая огромная масса народа и как могло получиться, что организатор позволил продолжить мероприятие после того, как на огражденную территорию бесконтрольно прошло неизвестное количество людей.

Руководство Горхолла уже договорилось о проведении экспертизы конструкции крыши здания в самое ближайшее время. На основании экспертизы, проведенной в 2016 году, доступ 1000 человек на крышу здания полностью безопасен в случае, если организатор обеспечивает равномерное распределение людей, а также контролирует входы. Прогулки по крыше Горхолла по-прежнему безопасны, и ограничивать доступ на крышу Горхолла на данный момент не планируется. Несущая конструкция Ледового холла образована при помощи полностенных стальных балок, на которые опираются железобетонные панели, поэтому динамическая деятельность на крыше может вызвать так называемый ”эффект колебания моста”, который можно ощутить, например, на Ныммеском мосту или мосту в парке Паэ.”