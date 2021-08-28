Талибан попытался помешать Финляндии эвакуировать 83 человека. На помощь пришли военные США

На пресс-конференции в субботу утром Пекка Хаависто сказал, что среди эвакуированных в основном были дети. Их доставили на охраняемую промежуточную станцию, местонахождение которой министр не уточнил. Всего Финляндия эвакуировала из Афганистана 413 человек.

Перед тем, как оказаться за пределами Афганистана, людям, размещенных по автобусам, пришлось ждать около 50 часов в 700 метрах от кабульского аэропорта, так как талибы не хотели их пропускать. Это еще один признак все более жесткой политики новых властей — еще совсем недавно покидающим Афганистан был гарантирован свободный доступ к аэропорту.

На помощь тем, кто хотел уехать в Финляндию, пришли американские военные, создав в аэропорту безопасный коридор для покидающих страну. Тем не менее, в Кабуле и других районах Афганистана по-прежнему остаются люди, кого Финляндия должна эвакуировать, в том числе финские граждане. По словам Хаависто, такие обстоятельства, как болезнь или роды, не пока позволяют людям покинуть страну.