Строительный эксперт: крыша Горхолла не подходит для проведения музыкальных мероприятий

Альдур Партс проводил тщательную строительную экспертизу Горхолла сначала в 2016 году, а потом в 2019 году перед съемками фильма "Довод". По его мнению, опасности обрушения крыши Горхолла на вчерашнем празднике, может быть, и не было, но проводить такое мероприятие в этом месте было все же очень рискованно, учитывая большое скопление людей — особенно если бы началась паника.

Партс, уже неоднократно исследовавший конструкции Горхолла, подчеркнул, что не был на вчерашнем мероприятии и может только догадываться, как все было. По просьбе Таллиннской мэрии на следующей неделе он еще раз изучит здание и проведет новую строительную экспертизу. Пока же он решил воздержаться от четкого ответа, было ли вчерашнее мероприятие опасным для людей или нет.

Как пояснила управляющая Горхоллом Ану Лийнсоо, Партс подтвердил, что вчера толпа создала на крыше здания (а если быть точнее, то на части Ледового холла) так называемый эффект колебания, который не представляет опасности, а скорее вызывает дискомфорт или даже страх у присутствующих. Однако Партс предупредил, что если несущая способность крыши Горхолла оценивается в 400 килограммов на один квадратный метр, то речь идет о статическом весе. Движущаяся-прыгающая масса человека — это динамический вес, по-разному влияющий на поверхность.

”Ясно, что для вечеринки с танцевальной музыкой, где прыгает тысяча или более человек, эта крыша не подходит”, — подчеркнул Партс.

Он пояснил, что Горхолл сам по себе является капитальным строением, где основной опорой являются стальные балки, на которых, в свою очередь, установлены железобетонные панели, а затем идет конструкция крыши. ”Он (Горхолл — прим.ред) прочный, но его не обслуживали годами”.

Управляющая Горхоллом Ану Лийнсоо подтвердила, что нужно разобраться в точных обстоятельствах произошедшего, но согласно сегодняшней информации ясно, что обеспечить контроль за доступом на крышу Горхолла не представляется возможным.