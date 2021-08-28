Министр обороны Эстонии утвердил пакет оборонной помощи Украине(7)
"Сейчас Украина удерживает передовую линию, отделяющую Европу от военного конфликта с Россией. Практически каждый день в этом конфликте погибают украинские военные, мы и Запад обязаны напрямую заинтересованы в том, чтобы всесторонне поддерживать Украину, чтобы Украина могла сопротивляться агрессору", — сказал министр обороны Калле Лаанет, по словам которого при утверждении пакета помощи оценивали эффективность направленной на Украину деятельности и возможности с эстонской стороны.
Наряду с пожертвованным полевым госпиталем и возможностью вступить в центр киберобороны Эстония продолжит оказывать Украине поддержку в виде восстановительного лечения раненых украинских военных, участия в проходящих в Украине военных учениях, подготовки украинских подразделений спецназа, обучения украинских военных английскому языку и поддержки обучения офицеров в Балтийском оборонном колледже в Тарту.