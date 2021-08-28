Министр обороны Эстонии утвердил пакет оборонной помощи Украине

"Сейчас Украина удерживает передовую линию, отделяющую Европу от военного конфликта с Россией. Практически каждый день в этом конфликте погибают украинские военные, мы и Запад обязаны напрямую заинтересованы в том, чтобы всесторонне поддерживать Украину, чтобы Украина могла сопротивляться агрессору", — сказал министр обороны Калле Лаанет, по словам которого при утверждении пакета помощи оценивали эффективность направленной на Украину деятельности и возможности с эстонской стороны.