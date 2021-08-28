Кальюлайд: создание средств ПВО средней дальности в Эстонии мог бы профинансировать Евросоюз

"Однако ЕС каждый год встречается и обсуждает развитие оборонного потенциала стран-членов. Пятый год подряд мы сидим в Брюсселе и говорим, что страны Балтии, включая Эстонию, тратят более 2% ВВП, но у них по-прежнему нет, например, системы ПВО средней дальности. Разумно ли шестой год подряд признавать этот факт или все-таки создать механизм, с помощью которого эти затраты могут быть перераспределены? " — спросила Кальюлайд.

"Есть одно место, где Европейский союз лучше, чем НАТО — перераспределение. Если ЕС хочет что-то сделать, он может использовать деньги Фонда сплочения", — отметила Кальюлайд.

"Если бы были готовы с этим двигаться вперед, поддержка Евросоюза деятельности НАТО была бы на очень высоком уровне. Если не готовы двигаться вперед, действительно нет смысла серьезно говорить о сотрудничестве Евросоюза в области обороны", — сказала Кальюлайд, добавив, что на это может уйти 10-15 лет.