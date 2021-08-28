Карис: это хорошо, что меня поддерживают только две партии

По словам Кариса, плохо то, что сейчас больше говорят об избирательном процессе, чем о кандидате, а также обесценивается и репутация института президента.

"Тот, кто станет президентом, должен прекратить дебаты. Я утверждал, что все зарегистрированные партии могли бы выдвигать своего кандидата, тогда диапазон будет шире. Об этом нужно договариваться сейчас, а не накануне следующих выборов. / .. ./ Я думаю, что в нынешней системе нет ничего плохого, она конституционная. А то, что вокруг нее идут такие споры, ну, она такая", — сказал Карис.

На вопрос о том, что его считают комфортным президентом, Карис ответил, что он так не считает. "Предполагается, что президент должен бороться с правительством, парламентом, но я так не думаю. /…/ Я не считаю себя комфортным человеком. Не рассчитывайте на это", — сказал он, добавив, что в некоторых вещах он придерживается консервативного мировоззрения.