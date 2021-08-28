Организатор мероприятия на крыше Горхолла: мы соблюдали все действующие ограничения и требования по обеспечению безопасности

Вчера вечером на крыше Горхолла и вокруг него проходило мероприятие, в рамках которого выступал NOËP и было запланировано грандиозное шоу дронов. Однако из-за большого числа присутствующих появилась опасность обвала крыши. Мероприятие было прервано, людей попросили рассредоточиться. Чуть позже шоу дронов все-таки состоялось.

”Хотя в зоне проведения мероприятия не было больше людей, чем изначально предполагалось по технике безопасности, мы все же решили рассредоточить всех людей по крыше. После этого артист продолжил играть, и запланированное шоу дронов состоялось в полном объеме. На мероприятии не было ни одного серьезного инцидента, происходящим можно было наслаждаться и с территории вокруг Горхолла. Мы благодарны людям за их понимающее отношение, а также полиции, скорой помощи и спасательным службам, которые помогли обеспечить спокойное возвращение людей домой после шоу”, — сказала Бите.