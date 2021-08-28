США сообщили о ликвидации организатора терактов в Афганистане

”Военные силы США провели дистанционную контртеррористическую операцию против организатора [нападений] „ИГ в Хорасане”, — сообщил Урбан. Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата в провинции Афганистана Нангархар. Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель. Нам не известно об убитых и раненых среди гражданского населения”, — добавил он.

27 августа Белый дом по итогам встречи президента США Джо Байдена с военачальниками, дипломатами и своей командой по национальной безопасности сообщил о том, что американский лидер предоставил все необходимые полномочия командованию американских вооруженных сил для проведения операций против целей группировки ”ИГ в Хорасане”. Отмечалось, что Байдену также сообщили о том, что ”в Кабуле вероятна еще одна террористическая атака, но принимаются максимальные меры по защите аэропорта”.