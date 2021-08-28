Раймонд Кальюлайд: мэр Таллинна не обязательно должен быть политиком

При этом Раймонд Кальюлайд отметил, что у возможной правящей коалиции проблем с видением развития Таллинна не возникнет.

”Ведь у Таллинна уже есть несколько хороших стратегических документов. Например, стратегия развития Таллинна до 2035 года и стратегия развития велосипедной инфраструктуры. Разработка и частичная реализация этих документов началась при Центристской партии и продолжится после нее, если центристы окажутся в оппозиции. Так что никаких проблем нет”, — пояснил Кальюлайд.

Он также сказал, что считает разумным решение центристов не вести до выборов переговоры о создании в Таллинне коалиции.

”Это корректно. Ведь неизвестно, каким будет состав городского собрания и какие коалиции вообще будут возможны. Но что еще важнее, носителем верховной власти является народ, и политики не должны еще до выборов подсовывать народу те или иные коалиции”, — отметил Кальюлайд.

По его словам, все кандидаты на пост мэра должны учитывать, что мэром станет тот, кого поддержит большинство в горсобрании, и число полученных на выборах голосов совсем не обязательно является здесь решающим фактором. Кальюлайд напомнил, как Центристская партия после парламентских выборов 2019 года договорилась о сотрудничестве с EKRE и Isamaa, проигнорировав победившую на выборах реформистку Каю Каллас.

”К примеру, большинство депутатов горсобрания может решить, что вместо политического мэра Таллинну нужно на основании открытого конкурса найти аполитичного руководителя из частного сектора. И такое случалось, в этом нет ничего из ряда вон выходящего”, — подчеркнул Раймонд Кальюлайд.