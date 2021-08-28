За сутки в Эстонии выявлено 324 новых случая заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 120 человек. 85 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн, в Тартумаа - 45, Вильяндимаа - 41, Ида-Вирумаа - 18, Рапламаа - 16, Ярвамаа и Сааремаа - по 13, Пярнумаа и Вырумаа - по 11, Пылвамаа -9, Йыгевамаа - 8, Ляэне-Вирумаа - 7, Валгамаа - 6 и Ляэнемаа - 1 новый случай. На Хийумаа новых случаев заражения выявлено не было. В пяти случаях место жительства больного в регистре народонаселения не указано.