За сутки в Эстонии выявлено 324 новых случая заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 120 человек. 85 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн, в Тартумаа - 45, Вильяндимаа - 41, Ида-Вирумаа - 18, Рапламаа - 16, Ярвамаа и Сааремаа - по 13, Пярнумаа и Вырумаа - по 11, Пылвамаа -9, Йыгевамаа - 8, Ляэне-Вирумаа - 7, Валгамаа - 6 и Ляэнемаа - 1 новый случай. На Хийумаа новых случаев заражения выявлено не было. В пяти случаях место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Среди новых заразившихся 75,9% не прошли вакцинацию. У 24,1% заразившихся курс вакцинации был завершен.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 318 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 7,2% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 28 августа, в больницах с COVID-19 находятся 102 пациента - на восемь меньше, чем днем ранее. 80,4% госпитализированных с коронавирусом не были вакцинированы. Средний возраст находящихся в больницах пациентов - 65 лет.

Смертей пациентов с COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано; число умерших с начала пандемии составляет 1286 человек.

По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 720 083 человек, из которых у 622 288 человек курс вакцинации завершен. В течение суток были введены 4818 дозы вакцины.





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