ФОТО | Афганцев вывозят из Кабула на самолете эстонской компании

”Да, самолет компании Magnetic MRO и эксплуатируемой американской авиакомпанией Global X, был отправлен для эвакуации жителей Кабула. Это просьба правительства США мобилизовать свои авиалинии в соответствии с законом CRAF (Гражданский резервный воздушный флот или военные самолеты — прим. ред.). Техническое обслуживание и покраска этого самолета производились в ангарах Таллинна, нашими собственными людьми. И как руководитель компании я очень рад, что мы можем помочь миру”, — прокомментировал руководитель Magnetic MRO Ристо Мяэотс.

Авиакомпания Global X поделилась в социальных сетях фотографией двух самолетов Airbus A321, находящихся сейчас в Кабуле. На фотографиях видны люди, ожидающие посадки. Один из этих самолетов как раз принадлежит Magnetic MRO, и недавно был окрашен в цвета компании Global X в Таллинне. По окончании работ самолет прибыл в Майами, где находится штаб-квартира авиакомпании.

Global X, или Global Crossing Airlines, — недавно созданная авиакомпания США. В зонах военных действий, как правило, используются самолеты неизвестных авиаперевозчиков, чтобы уменьшить риск угона транспортного средства с логотипами знаменитых авиакомпаний.

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