Невероятно! Школьник из Ярвамаа поймал карпа весом 18 кг и длиной 96 см

Обычно Андриан ходит на рыбалку с другом, но иногда рыбачит и один.

”К счастью, как раз в тот момент пришел сосед посмотреть, что я делаю на берегу озера, и тут рыба попала на крючок. Так мы вдвоем ее и вытащили. Один раз, когда она показалась на поверхности и продемонстрировала свой огромный хребет, я понял, насколько большая эта рыба. И очень захотел ее поймать", - рассказывает он.

По словам Андриана, карп — это трофейная рыба, с помощью которой набираются опыта в рыбной ловле. У рыбака всегда при себе есть инструменты для измерения веса и длины пойманной рыбы, а также фотоаппарат, чтобы сделать фото и отпустить рыбу обратно в воду. ”Радость от рыбалки стоит того, чтобы затем с легким сердцем отпустить рыбу обратно в воду. Если вы хотите съесть карпа, то намного дешевле купить его в магазине, чем потратить кучу денег на рыболовные снасти", — говорит молодой человек.

Андриан слышал, что самый большой карп, пойманный в Эстонии, весил 21 или 22 кг, но документальных свидетельств этому нет. Предыдущий рекорд Андриана — карп весом 10 кг. "Его я поймал здесь же, но видно было, что это более молодая рыба", — комментирует он. Школьник не говорит названия озера, которое, по его словам, известно крупной рыбой, чтобы избежать наплыва любопытствующих людей.