”Мы помогаем тем, кто помогал нам”: в Эстонию прибудут 14 афганцев. Эвакуация остальных остановлена из-за опасности повторения терактов

”На фоне резкого ухудшения ситуации с безопасностью стало невозможно эвакуировать кого-либо из Кабула”, — сказала министр иностранных дел Эстонии. ”Учитывая террористический акт в аэропорту, очевидно, что людям стоит воздерживаться от посещения аэропорта в данный момент. Дальнейшие планы и действия будут зависеть от ситуации с безопасностью”.

На заседании 19 августа правительство Эстонии решило принять до 30 человек из Афганистана, в числе которых как сотрудничавшие в нашими организациями, так и члены их семей. Кроме того, эвакуации в Эстонию подлежат 5 граждан Афганистана и их семьи, работавшие в представительствах ЕС и НАТО.

”Мы помогаем тем, кто помогал нам”, — сказала Лийметс. ”Мы выполняем свой моральный долг, потому что помогаем людям, с которыми Эстония давно сотрудничает: они продвигают права женщин, способствуют развитию образования и здравоохранения для девочек в Афганистане”.

По словам Лийметс, операция по эвакуации была чрезвычайно сложной. Для этого потребовались дни круглосуточной параллельной и синхронной координации действий с рядом союзников, министерством, многими посольствами, афганцами, которым нужна помощь, и людьми, работающими непосредственно в аэропорту Кабула. ”Граждане Афганистана, которые сотрудничали с Эстонией в Кабуле, заверили нас, что они находятся в безопасном месте и не пострадали в результате террористических атак”, — добавила она.

Министерство иностранных дел продолжит оказывать помощь людям, которые работали на ЕС и НАТО. К настоящему времени они находятся в миграционных центрах союзников, и теперь министерство работает над тем, чтобы доставить их оттуда в Эстонию. ”На это еще нужно время”, — сказала Лийметс.

Лийметс добавила, что международное сообщество делает все возможное, чтобы оказать необходимую гуманитарную помощь Афганистану.

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