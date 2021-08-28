В Эстонии пройдет Tallinn Digital Week

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Tallinn Digital Week — это одна из первых в Эстонии конференций по интернет-маркетингу и блогерству, цель которой — познакомить русскоязычных диджитал-профессионалов по всему миру друг с другом, а также с маркетинговой индустрией в Европе и США. Это будет неделя стримов, видео и живых сессий вопросов-ответов. Онлайн-часть будет доступна всем.