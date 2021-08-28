В Эстонии пройдет Tallinn Digital Week
Выступления будут на русском языке. На Tallinn Digital Week расскажут о маркетинге, рекламе, создании визуального, звукового и текстового контента, блогерстве и запуске онлайн-проектов. Организаторы покажут, как профессионально продвигаться в Instagram, YouTube, TikTok и подкастах в 2021 году.
Спикеры Tallinn Digital Week — признанные специалисты из именитых компаний и с впечатляющим портфолио. Посмотреть спикеров и темы можно здесь: https://tallinndigitalweek.ee/#speakers
Офлайн-часть конференции пройдет 9 сентября в Tallinn Startup Hub Lift 99, главном эстонском акселераторе стартапов — отсюда вышли Skype, Bolt, Pipedrive и другие IT-компании. Конференция подойдет вам, если вы маркетолог, бизнесмен, пиарщик, блогер, подкастер; — или
собираетесь ими стать. На Tallinn Digital Week можно будет познакомиться с нужными людьми,
получить ценные наводки и по-новому взглянуть на свое дело