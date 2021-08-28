Новости Эстонии
28.08.2021, 08:00

В Эстонии пройдет Tallinn Digital Week

 
Photo by freestocks on Unsplash
Tallinn Digital Week — это одна из первых в Эстонии конференций по интернет-маркетингу и блогерству, цель которой — познакомить русскоязычных диджитал-профессионалов по всему миру друг с другом, а также с маркетинговой индустрией в Европе и США. Это будет неделя стримов, видео и живых сессий вопросов-ответов. Онлайн-часть будет доступна всем.

Выступления будут на русском языке. На Tallinn Digital Week расскажут о маркетинге, рекламе, создании визуального, звукового и текстового контента, блогерстве и запуске онлайн-проектов. Организаторы покажут, как профессионально продвигаться в Instagram, YouTube, TikTok и подкастах в 2021 году.

Спикеры Tallinn Digital Week — признанные специалисты из именитых компаний и с впечатляющим портфолио. Посмотреть спикеров и темы можно здесь: https://tallinndigitalweek.ee/#speakers

Офлайн-часть конференции пройдет 9 сентября в Tallinn Startup Hub Lift 99, главном эстонском акселераторе стартапов — отсюда вышли Skype, Bolt, Pipedrive и другие IT-компании. Конференция подойдет вам, если вы маркетолог, бизнесмен, пиарщик, блогер, подкастер; — или
собираетесь ими стать. На Tallinn Digital Week можно будет познакомиться с нужными людьми,
получить ценные наводки и по-новому взглянуть на свое дело

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