ФОТО И ВИДЕО | "Хаос. Крыша стала проваливаться". Из-за опасности обрушения Таллиннского горхолла шоу прервали

Присутствовавший на месте человек, назвавший произошедшее "хаосом", сообщил: по словам охранников, на место пришло людей намного больше, чем они те предполагали.

Как сказал очевидец, крыше Горхолла стала "прогибаться" и резонировать. "Я почувствовал это под своими подошвами", — поделился он своими ощущениями, сравнив это с землетрясением. Зрителям сказали, что в интересах их безопасности с крыши нужно уйти.

О своих впечатлениях редакции сообщили несколько читателей. На видео ниже видно, как через кем-то открытые ворота масса людей хлынула по лестнице на крышу, причем никаких проверок ковид-паспортов не проводилось.

Читатель пишет: "Народу скомандовали идти вниз, потому что на крыше Горхолла чувствовались, как пол ходит ходуном. Как будто под ногами пошли волны".

Радиоведущий Аллан Роозилехт написал в Instagram, что концерт NOËP был прерван в 21:42. "Люди почувствовали, что потолок Горхолла стал проваливаться. Народу скамандовали спускаться".

В пятницу вечером компания Samsung проводила над таллиннским Горхоллом шоу дронов, где в сопровождении музыки 500 дронов с разноцветными огнями формировали в небе различные фигуры.

Зрителям обещали, что на крыше Горхолла будет создана специальная зона для — располагаясь над землей, она станет лучшей площадкой для просмотра шоу. Там же будут расположены динамики, для воспроизведения музыки синхронно с движением дронов. А перед началом шоу звезда эстонской электронной музыки NOËP аст для всех присутствующих бесплатный концерт.

В анонсе мероприятия говорилось: все, что зрителю потребуется для прохода на крышу Горхолла — ковид- сертификат, который доказывает, что человек вакцинирован, переболел или его тест показал отрицательный результат.