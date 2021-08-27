Люди встревожены: невакцинированные полицейские потеряют работу?

Слухи пошли с подачи члена Эстонской консервативной народной партии Эдмонда Пену, сообщившего в Facebook о том, что Департамент полиции и погранохраны (РРА) заставляет своих сотрудников в течение месяца вакцинироваться, на что, как утверждается, многие полицейские подали заявление об уходе.

Оба утверждения не соответствуют действительности. Как обстоят дела на самом деле?

Заместитель гендиректора РРА Янне Пикма сообщила газете Eesti päevaleht, что вакцинация в полиции не является обязательной.

"В РРА привито свыше 80% человек. Вакцинация не является обязательной, и до сего дня ни один человек не подал заявление об уходе, которое было бы связано с прививкой. Никто также не был уволен из-за того, что не согласен на вакцинацию", — сказала Пикма.

Полиция заказала анализ медицинских рисков, чтобы оценить, на каких рабочих местах риск заражения сотрудника полиции и распространения вируса настолько велик, что должна быть обеспечена стопроцентная вакцинация.

"На основании результатов оценки опасностей мы решим, на каких принципах в отношении вакцинации нам двигаться дальше", — сообщила Пикма.

Таким образом, делаем вывод: в социальных сетях распространяется неправда. Сотрудники полиции не должны бояться принудительной вакцинации или того, что многие их коллеги в ближайшее время уйдут с работы.

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