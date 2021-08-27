МВД рекомендует избирателям перед выборами проверить свои данные в Регистре народонаселения

Избиратели будут внесены в списки избирателей и для них будут назначаться избирательные округа на основании данных, содержащихся в Регистре народонаселения по состоянию на 17 сентября. Поэтому важно, чтобы к этому времени у всех были правильные данные о местожительстве в Регистре народонаселения. Если местожительство изменилось, то на портале электронных услуг Регистра народонаселения rahvastikuregister.ee можно представить свой новый адрес. Извещение о местожительстве можно подать в волостную или городскую управу по месту жительства, придя на место или отправив его по почте.

Правильные данные в Регистре народонаселения важны также для того, чтобы избиратели могли получить информационные бюллетени о выборах, которые будут рассылаться в начале октября. Цель информационного бюллетеня заключается в предоставлении общей информации о правах на участие в выборах. Также в бюллетене указываются места нахождения избирательных участков в том или ином избирательном округе.

Те, у кого есть официальный адрес электронной почты, заканчивающийся на @eesti.ee, или чей адрес электронной почты внесен в Регистр народонаселения, получат информационные бюллетени по электронной почте. Тем, чей адрес электронной почты неизвестен, информационные бюллетени будут разосланы на бумаге. Избиратели получат информационные бюллетени не позднее 7 октября.

На муниципальных выборах могут голосовать все достигшие 16-летнего возраста проживающие в Эстонии граждане Эстонии, граждане других стран, входящих в Европейский союз, проживающие здесь на основании вида на жительство долговременного жителя или постоянного права на проживание граждане стран, не входящих в ЕС, и лица без гражданства.

Муниципальные выборы состоятся 17 октября. Избирательная неделя начнется в понедельник, 11 октября, и будет состоять из шести дней предварительного голосования и седьмого дня, дня выборов. В период предварительного голосования голосовать можно будет также в электронном виде.